Rugby. Nouveaux cas de Covid-19 : la reprise du Rouen NR encore décalée

La reprise devra encore attendre, pour le Rouen Normandie Rugby. Le jeudi 10 septembre, l'entraîneur Richard Hill confirme que la rencontre prévue le lendemain à Colomiers (Haute-Garonne) est repoussée, à cause de nouveaux cas de Covid-19. "Nous avons trois joueurs et deux membres du staff qui sont touchés, précise le technicien anglais. Ils ne sont pas trop malades, ils ont de petits symptômes, mais rien de sévère." Pour autant, le sort du match à Colomiers n'est pas encore totalement scellé.

Le match joué ce week-end ou reporté ?

Pour le moment, deux possibilités existent pour la Ligue nationale de rugby : jouer le match dimanche ou lundi, le temps de refaire des tests, ou le repousser à plus tard dans la saison. Si une réunion est prévue pour trancher dans la soirée, pour Richard Hill, c'est tout vu : "Si on ne peut pas jouer le vendredi, je ne vois pas comment on peut jouer le dimanche."

Si l'entraîneur milite pour un report, c'est aussi parce que les protocoles de la Ligue nationale de rugby stipulent que les joueurs en contact avec les joueurs touchés ne sont pas sélectionnables pour le match. "Les trois joueurs testés travaillaient dans des petits groupes de quatre, mais dans trois groupes différents, précise Richard Hill. Entre les trois malades et les contacts, ça fait 12 joueurs indisponibles. Je n'aurais pas de demi de mêlée, un seul troisième ligne…" Dans ce contexte, difficile de trouver 23 éléments valides à inscrire sur la feuille de match.

Un report serait donc souhaitable à court terme. "Ce n'est pas une situation facile, pour le moment, c'est plus compliqué pour nous que pour d'autres clubs. Mais ça va sûrement arriver aussi dans d'autres clubs par la suite", relativise le coach rouennais.