Caen. Malgré la pandémie, le Mémorial limite la casse

Le confinement a entraîné une perte sèche de 200 000 visiteurs pour le Mémorial de Caen. En juillet et août, le musée a enregistré un peu plus de 90 000 visites, soit une baisse de fréquentation de 8 % par rapport à 2018, où 99 000 personnes avaient franchi les portes. En 2019, la période estivale avait été exceptionnelle en raison du 75e anniversaire du Débarquement et de l'exposition Rockwell, très populaire. L'exposition temporaire consacrée à la Libération de la peinture a pour le moment réuni 13 000 curieux. Elle se visite au tarif unique de 10 € jusqu'au 31 janvier.

Au Mémorial de Falaise et au cinéma Arromanches 360, la baisse de fréquentation est plus marquée, avec respectivement -37 % et -35 % par rapport à 2018.