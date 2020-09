Seine-Maritime. Un Festival de la Terre pour aimer les agriculteurs

Le Festival de la Terre est organisé par les Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime les samedi 12 et dimanche 13 septembre à Octeville-sur-Mer. Un week-end à la découverte de nos agriculteurs, d'une façon très ludique. Différentes animations grand public sont proposées comme de l'auto-foot, une moiss'bat'cros, du tracto Force et des concours de labour (concours régional et départemental). Toutes ces épreuves sont réalisées par des agriculteurs pour assurer le spectacle.

Festival de la Terre - .

Également au programme, une mini-ferme, une chasse au trésor, une exposition de matériel agricole ainsi qu'un marché artisanal et de producteurs locaux.

Une BD pour aimer l'agriculture. - Jérôme LH - JA Montivilliers

Le thème cette année est l'agri-loving, en opposition à l'agri-bashing. Les Jeunes Agriculteurs veulent faire découvrir, notamment aux urbains, leurs métiers. Pour cela, ils ont fait appel à un dessinateur du Havre, Jérôme LH, pour réaliser dix planches BD (sur les thèmes du lait, des cultures, des produits phytosanitaire ou encore des récoltes). Les planches seront à découvrir lors du festival.

Pratique. Festival de la Terre (Octeville-sur-Mer) - samedi 12 septembre de 13 heures à 18 heures et dimanche 13 septembre de 10 heures à 18 heures - 6 euros pour les plus de 12 ans.