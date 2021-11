Normandie. Découvrir le Mont Saint-Michel autrement

Découvrir le Mont Saint-Michel autrement, c'est ce que propose une jeune start-up normande via une application smartphone : Talaria-XR. Il s'agit d'un docufiction immersif sur l'histoire du Mont. 21 épisodes, de 112 minutes au total, expliquent les origines, l'histoire et les légendes de la merveille.

À l'origine du projet, deux jeunes Havrais : Nicolas Servel (25 ans) et sa sœur Julie (28 ans). Lui a obtenu un Master de commerce avant de poursuivre ses études aux États-Unis, puis à Dubaï. C'est aux Émirats Arabes Unis qu'il a intégré un incubateur de start-up et que lui est venue l'idée de l'application. De retour au Havre, il va développer l'idée avec sa sœur Julie, titulaire d'une licence de cinéma et réalisatrice. Ils ont fait appel au studio Honolulu, 35 ans d'expérience dans la production sonore, pour réaliser leur docufiction. C'est une visite historique numérique qui doit répondre aux questions des visiteurs du Mont (qui a créé le Mont, qui l'a habité, comment est-il devenu ce qu'il est maintenant, etc.).

Nicolas Servel - Talaria-XR Impossible de lire le son.

Un docufiction sur le Mont Saint Michel Impossible de lire le son.

Une version anglaise devrait voir le jour. La start-up a pour ambition de faire découvrir, à terme, d'autres lieux comme Saint-Malo ou encore Etretat. L'application coûte 5,99 euros. Pour rentrer dans leurs frais, Nicolas et Julie comptent sur au moins 1 000 utilisateurs par an.