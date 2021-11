Musique. Daysy dévoile le clip de son nouveau hit "Du Like" !

Vous allez liker le nouveau clip de la chanteuse caennaise Daysy !

Un clip très graphique avec de nombreuses images animées où l'on peut voir notamment le visage de Daisy apparaître. Ces images ont été imprimées et découpées à la main par la réalisatrice, Mélody Thomasson. Ces images ont ensuite été numérisées puis animées par le motion designer multi awardisé Alex Fort ! Un travail monstre pour un résultat fort de sens.

Du like traite le sujet des gens qui sont prêts à tout pour avoir des likes sur les réseaux sociaux et les conséquences qu'un tel comportement peut avoir. Un sujet plus que d'actualité !

Un clip à découvrir ci-dessous :