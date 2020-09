Orne. Handi'Chiens : une cagnotte pour Play et les autres chiens d'assistance

La Covid-19 empêche l'organisation des manifestations qui habituellement font des dons à Handi'Chiens.

Chaque formation de chien d'assistance dure deux ans à Handi'Chiens à Alençon, dont 18 mois dans une famille d'accueil, où ils apprennent à répondre à une trentaine d'ordres. Chaque chien est ensuite remis gratuitement à une personne handicapée. Mais avec la nourriture et le vétérinaire, chaque chien revient à 15 000 €. Dans le passé, des actions étaient organisées, par exemple par le Lions, pour récolter de l'argent. Mais avec la Covid-19, toutes les actions ont été annulées. À Mortagne-au-Perche, Sylvie Lepage est famille d'accueil de Play, une chienne labrador âgée de 13 mois dont elle raconte l'évolution sur une page Facebook. Elle a lancé une cagnotte sur Internet. "Elle dure jusqu'à fin septembre, alors que de plus en plus de demandes de chiens sont formulées, il y a trois ans d'attente", explique-t-elle. Les dons sont possibles par voie postale, à Handi'Chien, 250 avenue du Général-Leclerc, 61000 Alençon, en mentionnant "pour Play".

Si vous souhaitez participer à cette cagnotte, les coordonnées sont ici.