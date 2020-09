Granville. La mer ne sera pas servie sur un plateau cette année

C'est l'un des rendez-vous traditionnels du début de l'automne à Granville, premier port coquillier de France. Prévu les 26 et 27 septembre, le festival "Toute la mer sur un plateau" aura, lui aussi, subi la loi de la pandémie de Covid-19 et n'aura donc pas lieu en 2020. La CCI Ouest Normandie, organisatrice de l'événement, estime que "les contraintes techniques qui nous sont imposées, liées à la crise sanitaire que traverse notre pays, ne nous permettent pas d'envisager le maintien du festival et des animations auxquels le public est attaché". Depuis 17 ans, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se pressent chaque année dans les allées de cette fête des coquillages et crustacés. L'événement devrait revenir en 2021.