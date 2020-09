Orne. Covid-19 : grosse inquiétude pour 200 hôtels-restaurants

Les mois de juillet et août ont été plutôt bons, jusqu'au départ précipité des Anglais qui risquaient la mise en quatorzaine. Mais leur arrêt d'activité de mars à juin et désormais des carnets de réservation totalement vides alarment les hôteliers-restaurateurs de l'Orne. D'autant que les échéances approchent quant au remboursement des charges. Certains professionnels affichent jusqu'à -70 % de chiffre d'affaires depuis le Covid. "Les annulations en série d'événements, ou leur tenue à huis clos comme les prochaines 24 heures du Mans font qu'ils sont très inquiets quand à leur avenir", explique Roger Bellier, leur président départemental. "Le télétravail impacte aussi l'activité de nos hôtels-restaurants : c'est moins de repas servis. C'est aussi les personnes les plus âgées qui n'osent plus sortir pour s'offrir un repas au restaurant." L'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) de l'Orne craint 20 % de défaillances financières sur les 850 hôtels et restaurants de l'Orne, soit environ 200 fermetures.

Le secteur fait actuellement vivre plus de 3 000 personnes dans ce département.