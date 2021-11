Calvados. Des "after work" organisés au Pavillon Caen

Les "after work" au Pavillon Caen, situé 80 rue de la Délivrande, auront lieu les jeudis et vendredis, de 16 h 30 à 20 heures. "Les tapas vont changer en fonction de la carte du moment et les boissons sont celles de la carte, avec des cocktails avec ou sans alcool", précise le gérant Frédéric Thomas. Dans une ambiance détente et avec des tapas simples et qualitatifs, ces after work raviront tous les publics. Une réduction sera proposée aux étudiants. Pour un déjeuner, le Pavillon Caen vous accueille du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 heures.