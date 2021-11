Barentin. Mes souliers sont rouges : Le sens de la fête et du partage !

C'est à Caen que tout a commencé en 1991 : "C'était une bande de copains fans du groupe québécois La bottine souriante qui dépoussiérait la musique traditionnelle, raconte Denny Lefrançois, un des piliers du groupe, et c'est ce qui leur a donné l'idée de rendre ses lettres de noblesse à la musique traditionnelle". Sur scène, MSSR interprète les morceaux du 7e album mais aussi des standards de leur répertoire comme Sainte-Cécile : "Ce 7e album rend hommage à la chanson normande. Il a été conçu grâce au collectage réalisé par l'association La Loure auprès des anciens pour continuer à faire vivre des chansons populaires ; mais c'est surtout un gros mélange de style, assure Denny. On retrouve par exemple une version du Michigan de Non, que j'aime donc avec des intonations amérindiennes !". Le groupe à la longévité exceptionnelle rassemble un public intergénérationnel grâce à sa musique intemporelle et festive !

Pratique. Mercredi 16 septembre à 20 h 30 au Théâtre Montdory à Barentin. 5 à 15 €. Résa : 02 32 94 90 23