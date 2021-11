Rouen. Il tente de mettre le feu au domicile de son ancienne compagne

Le 27 juillet 2020, le fils de la victime voit un homme s'enfuir, un bidon à la main, sur le parking de leur domicile à Rouen. Devant sa porte, d'autres bidons d'essence sont disposés. L'intention semble claire. Il soupçonne le compagnon de sa mère, qui s'en est séparée la veille.

L'ancien compagnon reconnaît les faits

Interpellé et conduit en garde à vue, Jean-François Arson, 58 ans, un briquet en poche, est fortement alcoolisé et reconnaît les faits. Pour le procureur de la République, "la volonté de nuire est claire". La défense évoque "une victime d'une vie de misères". Le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à une peine de trois ans de prison, dont deux assortis du sursis, et deux ans de sursis probatoire. Il prononce également son maintien en détention.