Hérouville-Saint-Clair. Big Band Café : "Jusqu'à octobre on sait qu'on ne pourra pas rouvrir"

Coups durs pour le Big Band Café, salle de musiques actuelles à Hérouville-Saint-Clair : la plupart des dates prévues en cette fin d'année 2020 vont être annulées ou reportées. Sur la vingtaine de concerts prévus, seuls ceux de décembre sont pour le moment maintenus. "On est encore en train de travailler. Sur le mois de décembre, on espère pouvoir maintenir quelque chose sur des configurations debout", indique Paul Langeois, le directeur.

Le concert de Josman, prévu le 19 septembre, est reporté au samedi 23 janvier. "Les concerts de Vincent Delerm et Cali auront lieu au théâtre d'Hérouville et on travaille sur un changement de salle pour le concert de Jay-Jay Johanson." Le concert de Cali n'aura pas lieu le 20 novembre, mais le 14. Autre report, les concerts de Black Bomb A, prévu le vendredi 6 novembre, décalé au 3 avril, et celui de vidéo club, le 27 novembre, qui aura finalement lieu le 13 mars.