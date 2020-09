Le Havre. 76e anniversaire des bombardements : témoignage d'une survivante

Le 76e anniversaire des bombardements du Havre, les 5 et 6 septembre 1944. Les alliés ont massivement bombardé la ville, faisant 2 053 morts et rasant le centre-ville. Plusieurs hommages sont organisés, vendredi 4 septembre au mémorial des employés municipaux, samedi 5 septembre à la stèle en hommage aux Équipiers nationaux et dimanche 5 septembre au cimetière Sainte-Marie, au monument des victimes civiles de guerre et à la stèle du tunnel Jenner. Parmi les survivants : Henriette Leprovost (17 ans à l'époque). Elle était secouriste. C'était une Équipière nationale. Le 5 septembre, elle se trouvait au siège de l'Equipe nationale, à l'hôtel Guillaume-Tell (actuellement le Bistrot Parisien, avenue Foch). Henriette Leprovost avait trouvé refuge dans la cave. Deux jours après, elle est tombée malade. Henriette Leprovost trouvera refuge dans le tunnel Jenner puis à l'hôpital Allemand.

Le Havre sera finalement libéré le 12 septembre 1944, avec l'arrivée des troupes britanniques et canadiennes.