Calvados. Caen et le Département à l'assaut des Franciliens

Tourisme. Pour la troisième année consécutive, Caen la Mer et le Calvados vont passer deux jours à Paris pour tenter de séduire les Franciliens et les inciter à venir s'installer dans le département. Ils y seront les mercredi 9 et dimanche 13 septembre.