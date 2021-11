Cotentin. Un homme de 72 ans blessé grièvement dans un accident

Une collision s'est produite jeudi 3 septembre en fin de journée, peu avant 18 heures, entre deux voitures à Brix, route des Haguenées. Bilan : un blessé grave, un homme de 72 ans, transporté médicalisé à l'hôpital de Cherbourg, et trois blessés légers, deux femmes (de 71 et 72 ans) et un homme (de 71 ans), transportés eux aussi à l'hôpital Pasteur. De nombreux moyens de secours ont été engagés, avec au moins quatre ambulances, un véhicule de secours routier, un véhicule de protection et sécurité, un infirmier, deux officiers de commandement et un du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).