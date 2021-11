Calvados. La programmation du Prix Bayeux dévoilée

50 reportages, 5 expositions, salon du livre, projections et de nombreuses soirées, c'est le programme du 27e prix Bayeux, qui se déroule du 5 au 11 octobre 2020, présenté par Patrick Gomont, maire de Bayeux et vice-président de la Région Normandie, et Jean-Léonce Dupont, président du Département du Calvados. "Nous souhaitions rendre hommage à la profession malgré le contexte sanitaire", explique Patrick Gomont. Cet événement qui rayonne sur la Normandie a dû s'adapter aux différentes mesures. "Nous avons fait le choix de faire moins d'expositions et, bien entendu, la jauge sous le chapiteau sera de 1 200 personnes au lieu de 1 500, comme l'an passé", poursuit Aurélie Viel, responsable de l'organisation de l'événement. C'est le jeudi 8 octobre que Reporters sans frontières rendra hommage aux journalistes tués sur le terrain et que la stèle en leur mémoire sera dévoilée. "Un moment émouvant qui permet aux familles de se recueillir", rappelle le maire de Bayeux. La cérémonie de remise des prix aura lieu, quant à elle, le samedi 10 octobre.