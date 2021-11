Une collision entre deux véhicules s'est produite, jeudi 3 septembre vers midi, au niveau de la commune du Pin, au nord-est de Lisieux, à l'intersection des routes départementales 510 et 51. Deux femmes âgées de 60 et 72 ans ainsi que deux hommes de 77 et 78 ans ont été transportés en urgence relative vers le centre hospitalier de Lisieux.

Les sapeurs-pompiers de Moyaux, Lisieux et Blangy sont intervenus sur l'accident.