Rouen. De nouveaux logements étudiants vont sortir de terre à l'été 2022

Plus de 100 000 étudiants ont fait leur rentrée universitaire mardi 1er septembre en Normandie. Parmi eux, certains sont logés en résidence universitaire, dans un studio, un T2 ou une colocation, bénéficiant d'un loyer à prix modéré mis en place par le Crous. "Plus de 90 % de nos logements étudiants sont occupés à la rentrée, se satisfait Virginie Catherine, directrice régionale du Crous. Certains sont réservés jusqu'à fin septembre pour accueillir nos étudiants étrangers qui sont retardés à cause du covid-19." Mais des places sont encore disponibles en Seine-Maritime, notamment sur les secteurs de Mont-Saint-Aignan et Rouen.

À l'occasion de cette rentrée 2020-2021, le Crous a annoncé le lancement d'un nouveau projet pour l'été 2022, afin d'élargir son offre. Une nouvelle résidence va voir le jour à Rouen, boulevard des Belges. Le projet a été retardé d'un an en raison du coronavirus. Ce futur bâtiment comprendra 154 logements universitaires de type studio. Il viendra compléter les offres du centre-ville très prisées.