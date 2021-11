Insolite. Whoopi Goldberg réclame une attraction bien spéciale à Disneyland

L'acteur Chadwick Boseman est décédé ce samedi 29 août d'un cancer du côlon qu'il avait caché au grand public. Depuis toutes ces années, il luttait contre la maladie pendant le tournage des blockbusters à succès de Disney/Marvel, où il incarnait le héros Black Panther, roi du Wakanda.

Hollywood a rendu hommage à l'acteur tout au long du week-end et Whoopi Goldberg a une belle idée pour célébrer sa mémoire et l'impact qu'il a eu sur le public : que Disney crée dans un de ses parcs une attraction dédiée au Wakanda, ce pays imaginaire situé en Afrique, en avance technologique sur n'importe lequel de nos pays existants.

Dear People in charge of building NEW experiences Disney Land and World we don't really need another Frozen land BUT what we could use is Wakonda, please Disneyworld Disneyland PLEASE build in Chadwick Boseman's name WAKONDA