Manche. Covid-19 : des tests gratuits et sans ordonnance

La préfecture de la Manche et l'Agence régionale de santé Normandie poursuivent la campagne de dépistage du Covid-19, gratuite et sans prescription du médecin, dans les villes suivantes : Cherbourg-en-Cotentin et Carentan-les-Marais.

A Cherbourg : jeudi 3 septembre de 9 heures à 14 heures et vendredi 11 et samedi 12 septembre de 10 heures à 17 heures à la Salle des fêtes – Place centrale (sur le marché)

A Equeurdreville-Hainneville : vendredi 4 septembre de 10 heures à 17 heures, à la salle polyvalente J. Jaurès, rue des Résistants

A Tourlaville : mardi 8 septembre de 10 heures à 17 heures, Salle du Rex, 41 rue Général-Leclerc

A Carentan : lundi 7 septembre et mardi 8 septembre, de 10 heures à 17 heures, salle des Fêtes, rue de la Halle

Par ailleurs, l'ARS avait déjà annoncé des tests, mercredi 2 et jeudi 3 septembre de 10 heures à 17 heures, salle Ernest Lenoël à Avranches et salle du Château à Valognes.

Pour se faire dépister, la carte vitale et une pièce d'identité sont nécessaires. Le port du masque est obligatoire.