Seine-Maritime. Une femme du pays de Caux dans Koh Lanta

Qui sera le meilleur aventurier ? La nouvelle saison de Koh Lanta présentée par le célèbre Denis Brogniart est diffusée sur TF1 depuis le vendredi 28 août. Le prochain épisode est à voir le vendredi 4 septembre, dès 21 h 05. Parmi les candidats encore en lice, Estelle, 48 ans, conseillère en insertion professionnelle, qui vit dans un village du pays de Caux.

"On revient plus armé"

Cette ancienne cycliste de haut niveau - elle a notamment porté les couleurs de l'Équipe de France - est animée au quotidien par plusieurs valeurs : le dépassement de soi, la rigueur, le fait de sortir de sa zone de confort et le challenge. "Tout cela est réuni dans Koh Lanta. Dans cette émission, le corps est mis à rude épreuve. Je n'ai pas été déçue à ce niveau-là. Cela a été une belle aventure", dit-elle avec du sourire dans la voix.

Même si on ne connaît pas le résultat final d'Estelle, secret de production oblige, cette dernière affirme que l'aventure Koh Lanta lui a été bénéfique. "On revient plus armé. Moi, je n'avais pas beaucoup confiance en moi. Je peux vous dire que j'ai progressé dans ce domaine depuis ma participation à ce programme télévisé. On s'aperçoit aussi qu'on peut vivre sans superflu tous les jours, qu'on peut vivre en étant plus détendu. Il faut profiter des choses essentielles, comme la famille."