Alençon. Cinq ans après l'attentat de Charlie Hebdo, les 3IFA se souviennent

Mercredi 2 août, s'ouvre le procès des 14 personnes accusées de l'attentat de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher, en janvier 2015. Bilan : 17 morts, plusieurs blessés et une énorme émotion internationale.

À Alençon, après cet attentat, les 800 apprentis du centre de formation 3IFA s'étaient mobilisés lors de trois soirées avec débats et expositions. Ils avaient réalisé une collecte et une délégation de trois d'entre eux avait été reçue le 24 juin 2015 à la rédaction de Charlie, notamment par Riss, à Paris. Adrien Sanchez était déjà animateur aux 3IFA. Cinq ans après, il se souvient : "Les jeunes s'étaient informés d'eux-mêmes, ils s'étaient mobilisés et avaient réalisé une collecte que trois d'entre eux étaient allés remettre à la rédaction de Charlie. Les apprentis en avaient longtemps parlé. Mais désormais, personne n'en parle plus. C'est comme si les nouvelles générations avaient intégré le risque terroriste dans leur quotidien…" Le procès qui s'ouvre ce mercredi 2 août est prévu pour durer jusqu'au 10 novembre.