Calvados. Carnet rose : un bébé tapir malais est né au Zoo de Cerza

Le mardi 4 août dernier, un tapir malais est né au zoo de Cerza, à Hermival-les-Vaux, un événement unique en Europe cette année, qui a eu lieu sous les yeux des visiteurs. C'est une petite femelle en bonne santé et tout le monde peut participer au vote du prénom du bébé tapir via un crowdfunding. Trois prénoms ont été sélectionnés par l'équipe : "Tahan" signifiant Résistante en malais, "Bintulu" est une ville de la Malaisie et "Sarawak" est un état de la Malaisie. Rendez-vous sur la page du site web helloasso de Cerza Conservation. En faisant un don, vous pourrez voter pour le prénom de votre choix. L'argent récolté sera reversé au projet de conservation des tapirs. Le prénom qui récoltera la plus grande somme sera donné à la petite femelle.