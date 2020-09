Près du Havre. Permettre aux cadres de retrouver du travail

Sortons d'emblée le dictionnaire anglais-français. Le co-working est une méthode d'organisation qui regroupe un espace de travail partagé et un réseau de travailleurs pratiquant l'échange et l'ouverture. Nicolas Barbay, 40 ans, ingénieur de formation à la recherche d'un emploi depuis un an, a lancé en janvier dernier, là où il habite, à Saint-Romain-de-Colbosc, des ateliers pour cadres en transition professionnelle. "J'ai eu l'envie de créer un co-working tel que je le connaissais au Havre et de le faire dans ma ville pour pérenniser ma recherche d'emploi qui est locale", explique celui qui a beaucoup voyagé quand il évoluait dans l'automobile ou l'aéronautique. Deux ateliers sont organisés chaque semaine, à la maison pour tous de Saint-Romain-de-Colbosc : rencontre avec des recruteurs le lundi après-midi et témoignages-formations le jeudi matin.

"Chacun vient avec des choses à partager"

Alors que les activités ont été arrêtées mi-mars en raison du confinement, Nicolas Barbay souhaite communiquer en cette rentrée 2020 pour relancer la machine et attirer un maximum de monde. "Chacun vient avec des choses à partager. Il n'y a pas d'obligation, pas de programme de souscription. Tout est gratuit", précise le père de famille, qui a décidé de favoriser les CDI plutôt que les CDD pour plus de stabilité.

Un programme qui semble porter ses fruits, car depuis janvier, sur la trentaine de personnes à avoir participé aux ateliers de co-working, une vingtaine a retrouvé du travail.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook : "Coworking cadre à la Maison Pour Tous - emploi"