Deauville. Comment assister au célèbre Festival du cinéma américain ?

C'est l'un des événements incontournables du septième art : le Festival du cinéma américain de Deauville. Celui-ci aura lieu du vendredi 4 au dimanche 13 septembre, sur trois sites : le Centre Inter­na­tio­nal de Deau­ville, le Ciné­ma du Casi­no Bar­rière et le Ciné­ma le Mor­ny. Pour sa 46e édition, l'équipe organisatrice brave la tempête liée au contexte sanitaire et propose une programmation solide. Près de 100 films seront projetés au grand public pendant cette semaine 100 % cinéma.

"Les festivals cultivent les esprits"

Cette année encore, Bruno Barde, directeur du festival souhaite "montrer la diversité et l'originalité de la cinématographie américaine". En effet, sur 15 films sélectionnés en compétition, sept sont des premiers films, huit sont des films de réalisatrices. À cela, se rajoutent dix films qui devaient être présentés au festival de Cannes et quelques films du festival d'Annecy. Le président se réjouit de cette 46e édition : "Les festivals cultivent les esprits et nous rendent tous féconds, résistants aux mauvaises herbes, fertiles en générosité et stériles en égoïsme."

Comment faire pour assister au Festival ?

Pour celles et ceux qui désirent assister à la projection d'un des 100 films proposés, le Festival met en place des Pass : le Pass 1 jour (pour une projection de plus de 10 films) et le Pass Festival (donnant accès à l'ensemble des projections). Ces derniers n'incluent pas d'emblée les "séances étoile", programmées en début de soirée au Centre International de Deauville et précédées d'un tapis rouge en présence des talents invités. Pour y accéder, il faudra compter un supplément financier.

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter du tapis rouge, il suffit de se présenter à proximité de celui-ci, muni d'un masque.

Qui sont les jurys 2020 ?

À la tête du jury cette année, nous retrouvons Vanessa Paradis, célèbre chanteuse et actrice française. Celle-ci sera accompagnée de Yann Gonzalez, réalisateur et scénariste, Zita Hanrot, comédienne, Delphine Horvilleur, auteure, conférencière et rabbin, Vincent Lacoste, comédien, ainsi que Mounia Meddour, réalisatrice, scénariste et productrice. Par ailleurs, la productrice Sylvie Pialat, le réalisateur, scénariste et comédien Bruno Podalydès et le rappeur Oxmo Puccino se joindront à eux afin de composer le jury 2020. L'équipe remettra, lors de la cérémonie samedi 12 septembre, le Grand prix et le prix du jury.

En hommage à Kirk Douglas : 12 films

Chaque année, le Festival se penche vers son passé afin de redécouvrir l'histoire d'Hollywood. En 2020, il rend hommage à Kirk Douglas, acteur, producteur, réalisateur et écrivain américain en projetant 12 de ses films.

Du vendredi 4 au dimanche 13 septembre à Deauville. Port du masque obligatoire dans tous les lieux du festival. Pass 1 jour : 35 €. - 26 ans : 16 €. Pass festival : 160 €. - 26 ans : 110 €. Plus d'informations : festival-deauville.com