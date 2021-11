Nationale 1. Cinq matchs de préparation au menu du Caen Basket Calvados

Passée la reprise du lundi 17 août, le Caen Basket Calvados a eu trois semaines de préparation avant d'attaquer son premier match-test. Alors qu'il se félicitait récemment "d'être déjà à 100 % de l'effectif" malgré le coronavirus grâce notamment "à un vrai travail de fond réalisé par les dirigeants", le coach Fabrice Courcier va pouvoir tester ses nouveaux joueurs en situation dès ce samedi 5 septembre à 20 h contre Vitré (N1M), à Granville. Florian Thibedore et ses partenaires affronteront ensuite Chartres (N1M) à Vire le vendredi 11 septembre à 19 h 30 avant de jouer un "match retour" à Chartres le mardi 15 septembre à 20 h. Pour conclure leur préparation, les Cébécistes joueront deux autres matchs de préparation. Ils défieront d'abord l'Union Rennes (N1M) à Troarn le vendredi 18 septembre à 20 h et termineront leur série d'amicaux à Bruz (Ille-et-Vilaine) le samedi 26 septembre contre Lorient (N1M). Le championnat de Nationale 1 reprendra quant à lui le vendredi 2 octobre, à Besançon. Et c'est là qu'il faudra être prêt.