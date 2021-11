Alençon. La rentrée dès ce lundi, dans les établissements scolaires privés

La rentrée scolaire a lieu mardi 1er septembre pour les élèves des établissements publics. Mais c'est dès lundi 31 août dans les établissements privés. Exemple à Alençon, à l'ensemble scolaire Notre-Dame dans le quartier de Lancrel.

Une rentrée évidemment avec le respect des gestes barrière, et notamment le port de masque pour les enseignants, mais aussi pour tous les élèves du collège. "On est tous masqués, c'est un peu perturbant, mais on est content de retrouver tous nos élèves. Certains, on ne les a pas revus depuis le 16 mars", explique Annick Leroy, la cheffe d'établissement, sans appréhension particulière chez les enseignants. "Il faut que chaque enfant puisse s'épanouir pour donner le meilleur et réussir."