Manche. Quatre blessés dans deux accidents dont deux enfants

Des nouveaux accidents de la route dans la Manche ont eu lieu ce vendredi 28 août. Le premier sur la commune d'Ouville (Manche), une seule voiture en cause, 4 impliqués, deux enfants âgés 4 et 8 ans et leur mère âgée de 28 ans, ont été légèrement blessés, ils ont été transportés au centre hospitalier de Coutances (Manche), le 4e impliqué est indemne, Puis à Saint-Jean-de-Corail (Manche), une autre sortie de route, la voiture avec à bord deux septuagénaires a fini sa course sur le toit, une femme de 73 ans blessée légèrement a été évacuée vers le centre hospitalier d'Avranches (Manche).