Caen. Se faire tester au Covid-19 sur le port avant l'apéro, c'est possible

Ce week-end, les noctambules du port de Caen pourront se faire tester au coronavirus ! Un centre de dépistage nocturne est mis en place sur le quai Vendeuvre, de 20 heures à 1 heure du matin, vendredi 28 et samedi 29 août.

Tous les passants, symptomatiques ou non, peuvent s'y faire tester gratuitement et sans ordonnance, sur la base du volontariat, et à condition de se munir de leur carte vitale et d'une pièce d'identité.

"Cette opération vise notamment à aller à la rencontre des jeunes, chez qui le virus circule particulièrement. Même s'ils sont souvent asymptomatiques, ils peuvent contaminer sans le savoir des personnes plus vulnérables", indique l'Agence régionale de santé.

Selon les données recueillies la semaine du 17 août, le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, appelé taux d'incidence, était en effet de près de 41 chez les 20-29 ans, contre 14 toute tranche d'âge confondue, en Normandie.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire quai Vendeuvre.