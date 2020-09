Saint-Martin-de-Boscherville. So Loops présente [in]time : une expérience musicale

Concert ou séance de bien-être ? Le percussionniste Stéphane Norbert s'amuse à brouiller les frontières : "J'aime qualifier cette performance de massage des tympans, un vrai moment de détente. C'est un concert qui s'écoute au casque, presque une sieste musicale", précise-t-il. Les spectateurs sont installés confortablement pour être conviés à ce voyage intérieur. "C'est un concert que j'ai voulu intime : la jauge est très réduite pour optimiser le bien-être." Stéphane prend un plaisir certain à faire tomber les préjugés qui pèsent sur les instruments percussifs et à déstabiliser les auditeurs : "On peut jouer des percussions avec beaucoup de délicatesse et inventer des sons vraiment étranges, il y a tellement de façon de jouer de ces instruments en variant le toucher." C'est une expérience très surprenante à vivre qui s'annonce !

Pratique. Tous les samedis et dimanches de septembre, 16 heures et 17 h 30 aux Hostises de Saint-Martin-de-Boscherville. participation libre. Résa 2 € sur bit.ly/resa-in-time