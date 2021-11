Manche. Des figurants recherchés pour le tournage d'un clip vidéo

Vous voulez apparaître dans un clip vidéo ? C'est le moment de tenter votre chance. La société de production Baghera Films recherche des figurants pour le tournage d'un clip d'une artiste indépendante qui se déroulera début septembre sur les plages du Débarquement dans la Manche et le Cotentin. Plusieurs profils sont recherchés : un jeune garçon de 16-20 ans paraissant plus jeune que son âge, mais 16 ans minimum. Un homme d'âge mûr, 60-65 ans minimum, avec des cheveux blancs pour jouer le rôle d'un grand-père. Un couple d'amoureux de 20-25 ans et un second de 30-35 ans. Vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse mail casting@bagherafilms.com en précisant dans l'objet du mail : Silhouettes / Clip / jeune garçon, homme mûr ou couples selon votre profil.