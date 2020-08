En questions. Les Léopards, un nouveau club de supporters de Quevilly Rouen métropole

Karim Latrèche est le président des Léopards, nouveau club de supporters de Quevilly Rouen métropole qui vient en complément des Irrésistibles normands.

Pourquoi la création d'un nouveau club de supporters, alors qu'il en existait un ?

On voulait à nouveau fédérer autour d'un projet, rassembler des supporters, retrouver ce que l'on a connu en Ligue 2 ou en Coupe de France. On est venu me chercher car j'ai déjà fait pas mal de choses avec une association de supporters de l'équipe de France sur le bassin elbeuvien, comme mettre en place des bus pour aller encourager l'équipe de France ou voir les entraînements à Clairefontaine. C'est une vraie passion de supporter, d'apporter du vivre-ensemble, de la joie par le sport.

Quel est votre meilleur souvenir de

supporter de QRM ?

C'est une photo que j'ai avec mon fils dans les tribunes du stade de France pour la finale de Coupe de France contre Lyon (en 2012, NDLR). Pendant le temps du match, on oublie les soucis, on est transcendé et on a vraiment l'envie d'être supporter. Mais une équipe n'est pas tout le temps au top. C'est dans les moments les plus bas qu'il faut leur apporter un soutien pour remonter au plus haut.

Le football est-il le bon vecteur du lien social ?

Je m'aperçois qu'il y a de plus en plus un repli sur soi. Avec le Covid-19, beaucoup de gens se mettent en retrait. C'est aussi ça notre esprit : redonner l'envie aux personnes de se déplacer et créer du lien. Notre souhait, c'est que le club remonte en Ligue 2. On peut être acteur de cela, en créant une mascotte, en parlant du club et en étant dans les tribunes à supporter nos joueurs.