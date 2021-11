Orne. Le changement climatique inquiète la Confédération paysanne

La sécheresse impacte l'agriculture dans le département de l'Orne.

Jeudi 27 août, le syndicat agricole Confédération paysanne avait invité la préfète et ses services à venir se rendre compte de la situation sur une exploitation.

Le rendez-vous s'est tenu au GAEC "Les Marnières", à Bellou-sur-Huisne, près de Bellême, dans le Perche, sur une ferme laitière en agriculture bio. Le syndicat voulait notamment alerter l'État "sur les conséquences climatiques particulièrement dramatiques pour les jeunes agriculteursqui sont récemment installés"… et "sur la flambée des prix des fourrages en lien avec le développement de la méthanisation qui devient concurrente des productions agricoles traditionnelles". Et de décliner ses revendications pour aider les agriculteurs à passer cette période : exonération des taxes foncières, report d'annuité, mise en place d'un fonds d'allègement des charges… Déjà fin juillet, la préfète s'était rendue sur une autre exploitation agricole, mais c'était alors à l'invitation des autres syndicats FDSEA et JA.