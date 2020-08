Le Havre. Opération ramassage de déchets à Caucriauville

C'est une très belle initiative. Une opération de ramassage de déchets a été organisée, le mercredi 26 août de 13 h 30 à 15 h 30, dans le quartier Caucriauville au Havre, par le centre social La Fabrique Pré Fleuri et l'association Arrmicod. Un grand nettoyage de quartier auquel une quarantaine de personnes, en majorité des enfants, ont participé. En cet après-midi du 26 août, sous l'impulsion de Sabrina et Marie, deux animatrices, un petit groupe d'enfants est parti à la recherche des déchets qui jonchent le sol dans les rues du quartier Caucriauville. Équipé de gants et d'un sac-poubelle, Noé, 11 ans, vient de trouver par terre du carton, des canettes et des mégots de cigarettes. Bien entendu, ils ne sont pas arrivés là par hasard.

Du haut de ses 9 ans, Fadwa aimerait que son quartier soit plus propre et ressemble à la capitale.

Sensibilisés à la protection de l'environnement, Noé et Fadwa ont un message à faire passer.

"À travers cette action, on souhaite que les enfants apprennent à faire attention à leur quartier. En jetant les papiers à la poubelle, on évite ce genre d'opération par la suite. Les détritus, cela s'accumule très vite dans les coins, notamment à cause du vent", explique Marina Auvray, responsable enfance à la Fabrique Pré Fleuri.