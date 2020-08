Manche. Aide de l'État aux discothèques : "Un effet d'annonce !"

Voilà déjà cinq mois que les discothèques sont fermées pour cause de crise sanitaire. Les gérants de ces établissements n'ont plus d'activité depuis et donc, plus aucun chiffre d'affaires. C'est une crise économique sans précédent pour le monde de la nuit.

Le ministre délégué aux PME Alain Griset a annoncé la mise en place d'une aide financière pour les discothèques en juillet dernier. Cette aide s'élève à 45 000 euros pour chaque établissement ! Mais c'est un trompe-l'œil, dénonce Mathieu Lebrun, porte-parole des patrons de discothèque en Normandie et gérant du Milton, une discothèque située à Baudre, près de Saint-Lô.

Les patrons de discothèque dénoncent aussi des fêtes cachées ou celles qui seraient organisées en douce dans des bars, alors que les discothèques proposaient un protocole sanitaire strict et amélioré avec le suivi des clients via un code-barres ou un QR code pour une traçabilité totale de la clientèle. "Mieux vaut une fête gérée que mal gérée", insiste Mathieu Lebrun.