Bonne table à Rouen. La feuille de brick à toutes les sauces

Une vue sur la cathédrale de Rouen et le fleuve, depuis un petit écrin de verdure. C'est dans ce cadre idéal qu'Alexis Tard installe chaque jour, depuis le début de l'été, sa petite roulotte et sa terrasse. Avec son concept baptisé La Bricketerie, il fait partie des trois lauréats d'un appel à projets lancé par la Métropole pour animer les quais rive gauche avec des food trucks. "Pour moi, ça a vraiment été une aubaine car je me suis lancé il n'y a pas longtemps et ça me fait un vrai test", sourit le jeune homme de 24 ans.

Sucré, salé ou sucré-salé !

Il faut bien dire que cette installation ne coulait pas de source, pour cet enfant de Gisors (Eure). "Après un BTS dans le management des unités commerciales, je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire de ma vie, se remémore-t-il. Je suis parti au Canada pour voyager et ça a commencé à se préciser." Ce sera donc la restauration. Pour le contenu de l'assiette, là encore, c'est un souvenir de voyage à La Réunion qui va lui donner le déclic. Avec l'envie de travailler la feuille de brick "pour changer des burgers et des pizzas", c'est ainsi qu'est née La Bricketerie.

À la carte, Alexis Tard propose des recettes salées comme sucrées, quand elles ne mêlent pas les deux ! Le tout avec "70 à 80 % de produits locaux", qu'il cuisine lui-même. Avec la formule gourmande, je peux choisir trois bricks salées au choix, de la taille de gros nems bien remplis. Les saveurs sont variées et les associations de goûts sont agréables, comme celle du poulet-curry avec le fromage frais. Mais mon coup de cœur va pour le mélange de chèvre cendré, de bacon, de miel, de béchamel maison, de pomme de terre et d'origan. Pour le dessert, mention spéciale à la surprenante brick à la pomme et au caramel. Avec un peu de cidre, lui aussi local, ce repas à 14,50 € est une réussite !

Pratique. Au pied du pont Boieldieu, rive gauche à Rouen. Du mardi au dimanche de 11 heures à 22 heures jusqu'à fin septembre. Tél. 06 15 76 11 83