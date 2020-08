Le Havre. Un jeune joueur U19 du HAC testé positif au Covid-19

Le club de football du HAC informe ce mercredi 26 août d'un cas positif au Covid-19 au sein de son académie. Le communiqué précise qu'un "joueur du groupe U19 a été testé positif et mis à l'isolement pour suivre avec la plus grande attention l'évolution de son état de santé. L'ensemble des joueurs et joueuses, ainsi que le personnel encadrant, passeront les tests nécessaires." Pas d'inquiétude, pour l'heure, pour l'équipe pro. Le championnat de Ligue 2 n'est pas remis en cause.