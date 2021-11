Accident à Montmartin-sur-Mer. Une troisième victime est décédée

Accident. Le mercredi 19 août, une collision entre deux voitures a causé la mort d'une femme de 60 ans et d'un bébé d'un an à Montmartin-sur-Mer, près de Coutances dans la Manche. D'après la gendarmerie de Coutances, la mère du bébé, âgée de 22 ans et elle-même grièvement blessée et hospitalisée au CHU de Caen, est décédée des suites de ses blessures.