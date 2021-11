Caen. Les chiffres clés de la rentrée scolaire

Mardi 1er septembre, ce sont près de 6 400 élèves qui reprendront le chemin de l'école à Caen, pour l'année scolaire 2020-2021, dans les 31 sites scolaires de la ville. Cela représente 4 000 élèves en élémentaire répartis dans 192 classes et 2 400 élèves en maternelle, un peu moins que l'année dernière, répartis dans 103 classes. A la rentrée 2019, 6 487 élèves faisaient leur rentrée dans 297 classes, contre 308 cette année. Au niveau élémentaire, davantage de moyens sont proposés, avec un dédoublement des classes de CP et CE1 des écoles en quartiers prioritaires et quartiers "politique de la ville", pour un effectif maximum de 15 élèves par classes.

Côté cantine, 5 500 repas seront servis par jour.