Manche. Six automobilistes sanctionnés pour grands excès de vitesse

Gendarmerie, sécurité routière. Entre le vendredi 21 et le samedi 22 août, pas moins de six grands excès de vitesse ont été sanctionnés : des automobilistes roulaient entre 127 et 137 km/h sur des axes limités à 80 km/h. Les permis ont été retirés et tous devront s'expliquer sur leur mauvaise conduite devant la justice.