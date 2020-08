Seine-Maritime. Le Cid : une tragicomédie dans le théâtre antique de Lillebonne

Jouer Le Cid dans le théâtre romain de Lillebonne, c'est le nouveau projet d'envergure de la Cie conquérante, troupe d'amateurs basée à Bolbec et dirigée par Florian Bouillon. "La compagnie est née en 2011, avec pour but principal de recueillir des fonds pour le Téléthon, explique le jeune metteur en scène. Aujourd'hui nous montons quatre à cinq spectacles par an et nous avons toujours à cœur d'offrir une partie de nos recettes au Téléthon." La compagnie se distingue par son éclectisme : "Nous interprétons des pièces de répertoires comique ou dramatique, mais nous avons toujours créé beaucoup de spectacles, notamment des comédies musicales. La mise en scène originale de la pièce de Corneille illustre toutes nos compétences. On y croise plusieurs disciplines en accordant une large part à la danse et au chant, mais on se fixe aussi de nouveaux défis : combats à l'épée orchestrés, cracheurs de feu et même cavaliers !"

Pratique. Les 28,29 et 30 août à 15 heures au Théâtre romain de Lillebonne. Gratuit sur inscription au 06 23 80 74 55