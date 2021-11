Rouen. Déjà condamné, il continue d'avoir une arme pour se protéger

Alors qu'il circule sans ceinture au volant de sa voiture, le prévenu est arrêté par une patrouille de police à Rouen. Il a le bras en écharpe et transporte à son bord une bombe paralysante ainsi qu'une arme blanche. Sommé de s'expliquer, il dit avoir reçu une balle dans le bras et veut se protéger d'une vie apparemment dangereuse. En garde à vue, on note qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires.

Trois mois de sursis

Pour le procureur de la République, "la récidive est avérée". La défense estime que le prévenu "a pris conscience de ses excès". À l'audience du jeudi 20 août, le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à une peine de trois mois de prison avec sursis probatoire et interdiction de port d'arme de trois ans.