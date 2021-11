Rouen. Le quartier Saint-Clément Jardin des plantes

Le quartier du jardin des plantes n'a de cesse de monter. Il offre un magnifique espace de nature en plein cœur de la ville et présente l'avantage d'être très bien desservi par les transports en commun (tramway et bus) et des stations de Cy'clic. Apprécié des jeunes actifs et des jeunes familles avec ses nombreuses écoles, il propose de nombreux appartements, mais aussi quelques belles maisons de ville. Victime de son succès, il a vu les prix les prix largement augmenter pour les futurs propriétaires.