Rouen. Le quartier Cauchoise Saint-Gervais

Tout proche du centre-ville, juste à l'extérieur des boulevards, le quartier Saint-Gervais propose notamment de nombreux appartements en location dans des rues calmes. Il se situe proche des commerces, bars et restaurants de la rue Cauchoise et de la place du Vieux-Marché. Plutôt jeune, le quartier proche de la gare est prisé des étudiants, des personnes seules et des jeunes couples. Le bémol reste le stationnement et la circulation, très compliqués en voiture.