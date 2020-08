Rouen. Le quartierSaint-Nicaise

Le quartier Saint-Nicaise propose une vraie vie de village. Quasi uniquement composé d'appartements, il porte les stigmates de l'Histoire, entre ses vieux bâtiments à colombages, la chapelle Corneille et le quartier de la Pomme d'or, entièrement reconstruit dans les années 70. Les gourmets apprécieront la proximité avec la rue Armand-Carel et ses commerces de bouche. À deux pas, le Boulingrin donne accès au tramway et à la ligne de T4 en plus de nombreuses autres lignes de bus.