Manche. Une série d'accidents fait plusieurs blessés dont un jeune de 16 ans

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été mobilisés à trois reprises pour des accidents vendredi 21 août. Une collision entre deux voitures et une autre entre une voiture et une camionnette de transports de chevaux ont eu lieu simultanément vers 17 heures à Bretteville sur Ay et Hudimesnil. Un homme de 57 ans et un autre de 21 ans ont été respectivement transportés à l'hôpital de Coutances et Granville.

Plus tard dans la journée, vers 18h40, un scooter et une voiture se sont percutés à Saint-Sauveur-le-Vicomte sur la place Auguste Cousin. Blessé grave, un jeune homme de 16 ans, le conducteur du deux roues, a été transporté médicalisé par le SMUR de Valognes vers le centre hospitalier de Cherbourg.