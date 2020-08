Gonfreville-l'Orcher. Un agent non soignant testé positif au Covid à l'EHPAD des Charmettes

Un agent non soignant de l'EHPAD des Charmettes à Gonfreville-l'Orcher a été testé positif au Covid-19. C'est la municipalité qui en fait l'annonce vendredi 21 août.

Un dépistage va être organisé sur site par une unité mobile spécialisée du Groupe hospitalier du Havre auprès de tous les personnels et de tous les résidents de l'établissement. Les personnes dont le test sera positif, qu'elles développent ou non les symptômes du virus, seront soit prises en charge médicalement, soit placées en observation et, par conséquent, à l'isolement pendant une période de quatorze jours.

Les familles ont été informées par un courrier personnel.

Toute personne ayant fréquenté l'établissement et présentant des symptômes est invitée à consulter un médecin.