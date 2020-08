Musique. La rappeuse lyonnaise Lala &ce enflamme la chaîne YouTube Colors

En France, la musique urbaine se porte bien et s'exporte. Il y a quelques semaines, c'est le rappeur lyonnais Freeze Corleone qui s'est illustré sur Colors et cette fois-ci, c'est au tour d'une autre Lyonnaise, Lala &ce, d'enflammer la scène de la chaîne YouTube berlinoise. Bien qu'ayant fait ses gammes au sein de la ville lumière, elle vit désormais à Londres et cela se ressent dans sa musique, puisqu'elle mélange les langues et les genres. En témoigne Parapluie où elle débite son flow sur une pro pop-électro de PH Trigano.