Rouen. Plus de vingt détenus refusent de regagner leur cellule

21 détenus ont refusé de regagner leur cellule, jeudi 20 août en fin de journée, au sein de la prison Bonne nouvelle à Rouen. C'est après la promenade que l'incident est survenu, rapporte le syndicat Force ouvrière pénitentiaire, majoritaire au sein de l'établissement.

Un colis de nourriture

Une heure après l'incident et la mobilisation des équipes régionales d'intervention et de sécurité, l'ensemble des détenus ont été réintégrés. Selon le syndicat, "les détenus voulaient récupérer un colis, rempli de nourritures, intercepté par les surveillants" et ont donc décidé de ne pas regagner leur cellule afin de manifester leur mécontentement.

Contactée, la direction pénitentiaire n'a pas commenté l'incident.