Caen. Prix réduit, ballet et opéra, séances en famille… Les bons plans cinéma

La saison du ballet et des opéras reprend

Le cinéma Pathé des Rives de l'Orne va diffuser en direct de New York les opéras qui auront lieu au Metropolitan Opera et les ballets de Moscou. À l'UGC de Mondeville, des spectacles de danses classiques et de chant sont diffusés en direct, depuis les salles obscures. Les représentations auront lieu partout en Europe, avec un focus particulier sur l'Italie, comme à Milan.

Des prix réduits le matin

Au Café des images d'Hérouville-Saint-Clair, les tickets de cinéma sont à 4,50 euros au lieu de 7 euros. Cette offre est valable tous les matins. Tous les mercredis avant 15 heures, le prix passe à 3,50 euros. Le cinéma Lux baisse aussi ses tarifs le matin, pour toutes les séances avant 13 heures. La place est à 6 euros au lieu de 7. Même chose pour le cinéma des rives de l'Orne : le matin, le billet est à 7,80 euros au lieu de 11,70 euros.

En famille

L'UGC de Mondeville propose des séances spéciales pour les familles. Au programme, des films pour enfants comme Yakari et Big Foot Family dès la rentrée, le 2 septembre.

À la découverte de la 4DX

Le cinéma Pathé des Rives de l'Orne offre des projections immersives : des sièges qui bougent ainsi qu'un grand nombre d'effets spéciaux donnent l'impression d'être dans le film, grâce à la 4DX.

L'avantage Senior

Les personnes de 65 ans et plus bénéficient de réductions sur les billets de cinéma. La place est à 6 euros au lieu de 7 au Lux et au Café des images et à 9,50 au lieu de 11,90 au Pathé des Rives de l'Orne.